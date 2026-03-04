На стадионе в Калининграде опробовали новшество: как «Балтика» боролась с «Зенитом» в Кубке России (фоторепортаж)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Футболисты калининградской «Балтики» второй раз за неделю уступили питерскому «Зениту». За встречей в розыгрыше Кубка России, состоявшейся во вторник, 3 марта, наблюдали корреспонденты «Клопс».

Наша команда достойно смотрелась весь матч: подопечные Андрея Талалаева регулярно создавали опасные моменты у ворот гостей, однако гол прилетел в другие. «Зенит» поймал нашу команду на контратаке, и Александр Соболев забил единственный мяч. Довольный футболист помчался по полю, попутно делая жесты в сторону скамейки запасных и крича что-то, вероятно, главному тренеру питерцев Сергею Семаку. Нападающий нечасто попадает в состав, и забитый гол дал ему право требовать большего уважения.

«Балтика» открыла новый год на своём стадионе в Калининграде хорошей игрой. Прогнозы относительно того, что команда «развалится» весной, не сработали. Несмотря на поражения и вылет из Кубка страны, игра у команды поставлена, а значит, будут и результаты.

Болельщиков, в том числе из Санкт-Петербурга, удивило состояние газона на «Ростех Арене». На некоторых участках спортивная площадка напоминала картофельное поле.

Была опробована новая организация матчей. Болбоям запретили возвращать игрокам мяч, если он вышел в аут. Футболисты сами забирали его. Так организаторы соревнований лишили преимущества команды, которые во время домашних игр иногда просят детей удерживать мяч, затягивая время.