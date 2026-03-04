Запрет на 25 объектов и грузовики: гусевская птицефабрика погасила долг на 700 тысяч за свет после ограничений приставов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Гусевская птицефабрика погасила долг на 700 тысяч за свет после ограничений приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области в среду, 4 марта.

В отделение поступил исполнительный документ о взыскании задолженности с предприятия. Компания несвоевременно оплачивала потреблённую электроэнергию, из-за чего суд обязал её выплатить энергоснабжающей организации пени — почти 700 тысяч рублей.

«Поскольку организация-должник не исполнила требований исполнительного документа в установленные законом сроки, на ее имущество были наложены ограничения. Приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении 25 зданий и сооружений, двух грузовых полуприцепов, двух седельных тягачей и грузовой цистерны», — рассказали в ведомстве.

Снять запреты с недвижимости и транспорта удалось только после дополнительной оплаты исполнительского сбора — 83 тысячи рублей, назначенных в качестве штрафной санкции. Средства перечислят взыскателю, а также в консолидированный бюджет государства.