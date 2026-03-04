Показываем доступную роскошь: из музея — в тренды весны-2026

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

ВКонтакте

Телеграм

Музей янтаря представляет знаковую для российских музеев коллекцию винтажных костюмных украшений. Это захватывающая история развития зарубежного ювелирного искусства прошлого столетия — после Великой депрессии и Второй мировой войны. В экспозиции «Доступная роскошь» сейчас можно рассмотреть во всех деталях 240 костюмных украшений «золотого века», созданных дизайнерами США.

Татьяна Макеева — одна из наследниц коллекции, переданной в дар Музею янтаря, и куратор выставки: «Это уникальные свидетельства ушедшей эпохи. За ними охотятся коллекционеры, со временем их всё сложнее приобрести, они растут в цене и становятся антиквариатом. Благодаря моей дорогой подруге Ирене Воловой эта коллекция теперь находится в фонде Музея янтаря, где она когда-то работала. Впервые целиком она представлена на выставке, открытой в начале весны».

Для музея ценность этих винтажных украшений неоспорима. А вот как выставка может стать гайдом по стилю для современной женщины, рассказали кураторы с опорой на мнение стилистов. Многовариантность «Коро», основанная в начале XX века, заслужила титул «Сверкающая империя». На неё работали около 80 дизайнеров, самые известные из которых — Адольф Кац и Джин Верреккьо. В 1935 году «Коро» приобрела патент на инновационный механизм, который разработал ювелир Гастон Кандас. На базе этого патента дизайнеры фирмы создали знаменитые броши-трансформеры. Компания зарегистрировала торговую марку «Duette», под которой эти украшения стали мировым хитом. Уникальный способ крепления на металлической раме позволял обладательнице носить две отдельные броши или соединить их в одну композицию на платье или меховой накидке. Дуэты «Коро» ввиду своей редкости — культурная ценность. Многие из них включают элементы на пружинках, обычно — цветочные сердцевинки, трепещущие при движении.

Как носить сегодня: брошь-дуэт можно приколоть ближе к шее на воротник платья либо разделить и надеть на манжеты рубашки или разместить на поясе и шарфе. Элегантность и ностальгия

Брошь «Медуза». Из комплекта «Медузы». «Kramer». 1950-е. США. Металл, стразы; литьё, скань.

Компанию «Крамер» в 1943 году основал Луис Крамер, он же был дизайнером большей части продукции. В 1950–60-е годы фирма выпускала костюмную бижутерию для модного дома «Кристиан Диор». Изделия «Крамер» с их сдержанной элегантностью и чувством стиля никогда не устаревают. Украшения «Трифари» были популярны у кинозвёзд и жён руководителей государства. Актрисы Голливуда носили их на съёмках и в жизни. Главный дизайнер компании с 1930 по 1968 год, ювелир французского происхождения Альфред Филипп стал автором коллекции «Rue de la Paix» («Улица мира»), навеянной городом его юности — Парижем. В составе серии пять брошей: «Кленовый лист», «Крест», «Перо», «Завиток» и «Ракушка».

Сегодня такие классические броши стилисты предлагают носить вместо пуговиц; на лацкане оверсайз-жакета или куртки (создавая конфликт эпох) или строго по центру под воротником белой рубашки вместо галстука. Игривое настроение Среди изделий «Трифари» особо ценны броши со вставками из прозрачного люцита. Они получили название «джелли белли» (желейный животик). Люцит — прочный и лёгкий пластик, запатентованный фирмой «Дюпонт». В коллекции — броши «Ящерица» (1944, дизайнер Альфред Филипп), «Рыба» (1941, дизайнер Норман Бел Геддес) и «Морской лев» (1943, дизайнер Альфред Филипп).

Украшение как награда Винтажные аксессуары показывают срез жизни первой половины XX века, когда люди не имели возможности тратить много денег на украшения.

Броши в геральдическом стиле, знаменитые мальтийские кресты — это изделия фирмы «Флоренца». Предметы выполнялись под влиянием искусства эпохи Возрождения: марку отличают массивный металл под старинное золото, разноцветные эмали, искусственный жемчуг, матовое и блестящее художественное стекло, стразы. Сегодня такое украшение вполне может быть единственным в образе. Используйте его как пряжку на поясе тренча или для подчёркивания декольте. Для женщины это возможность отметить свою исключительность. Символы и тотемы для сказочной принцессы Среди ярких образцов украшений на выставке — изделия Пола Селинджера, основателя фирмы «Селро». Выходец из Российской империи, он эмигрировал с семьёй в США в двадцатых годах XX века.

Кольцо из комплекта «Бежевая азиатская принцесса». «Selro». 1950-е. США. Металл, пластик, имитация жемчуга.

Идеи и образы, перенесённые из художественных традиций стран Азии и Африки, стали источником вдохновения для ювелирной продукции «Селро». Экзотические вещи пробуждают фантазии о дальних путешествиях, навевают воспоминания об артефактах, выставленных в музеях мира.

Такие украшения будут прекрасным дополнением к многослойному, гиперболизированно-нарядному декору костюма, носительница которого не боится привлечь внимание и рассказать миру о своих интересах и увлечениях.

Клипса из комплекта «Красная маска Но». «Selro». 1950-е. США. Металл, пластик, стразы; литьё.

«Лица старцев на масках японских театральных представлений отличались выражением доброты и мудрости, которое Пол Селинджер сохранил в своих изделиях», — отмечает куратор выставки Татьяна Макеева. Ирония и поп-арт

Брошь «Русалка». «Lunch at The Ritz». 1980-е. США. Металл, стразы, пластик, имитация жемчуга, краска; литьё.