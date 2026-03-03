Власти объявили о ремонте площади у Северного вокзала, на состояние которой не раз жаловались калининградцы

Проект благоустройства территории у Северного вокзала. Схемы: документация к закупке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируют привести в порядок территорию у Северного вокзала — речь о проходе от Советского проспекта к улице Гаражной. Информация о поиске подрядчика появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, планируется замостить проход новой тротуарной плиткой, обновить бордюры и привести в порядок примыкания к проезжей части. В проекте также предусмотрены дополнительные работы, связанные с укреплением участка.

Работы заказывает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», закупку разместил комитет по финансам горадминистрации. На благоустройство выделяют 24,5 млн рублей, выполнить его победитель аукциона должен в течение 140 дней после подписания контракта. Заявки от подрядчиков принимают до 11 марта, результаты станут известны 13 марта.

К участию допустят компании с опытом дорожных работ и членством в профильной саморегулируемой организации.