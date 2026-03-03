Предопределит стартовые позиции и соперников в плей-офф: калининградский «Локомотив» принимает краснодарское «Динамо»

4 марта в Калининграде пройдёт принципиальный матч женской Суперлиги: «Локомотив» примет краснодарское «Динамо». Все расклады перед поединком — в материале «Клопс».

Игра 26-го тура во многом определит итоговые позиции команд перед стартом плей-офф. Калининградки подходят к матчу на шестом месте — 44 очка, 15 побед и 10 поражений (соотношение партий — 54-44). Плотность таблицы такова, что одна победа может поднять команду в топ-4, что серьёзно изменит расклад перед играми на вылет. Осечка при этом не повлияет на позицию «Локомотива» — команда останется шестой, а возможная сетка в четвертьфинале уже не усложнится.

Среди потенциальных соперников по плей-офф — «Заречье-Одинцово» (третье место), московское «Динамо» и «Ленинградка». Предстоящая встреча станет важной проверкой перед заключительным этапом чемпионата.

Кубанское «Динамо» занимает 12-ю строчку: 9 побед, 16 поражений, 23 очка (37-60 по партиям). Клуб уже утратил шансы на выход в плей-офф, поэтому для гостей игра — вопрос престижа.

Статистика противостояний с Краснодаром говорит в пользу хозяек. В этом сезоне «Локомотив» одержал 15 побед и особенно уверенно выступает дома: в среднем команда выигрывает 2,42 партии за матч.

Краснодарки нестабильны на выезде: в 12 гостевых встречах они выиграли 12 партий при 34 проигранных — в среднем не дотягивают и до одного сета за игру. Дополнительным психологическим фактором остаётся очная встреча этого сезона, завершившаяся победой «Локомотива» со счётом 3:0.

Дома землячки традиционно усиливают давление за счёт подачи и блока и чаще контролируют концовки сетов. Важную роль играет и поддержка трибун — атмосферу в «Янтарном» не раз отмечали и сами волейболистки, и их соперницы.

Интриги добавляет и то, что в составе краснодарского клуба выступают несколько бывших игроков «Локо». Среди них — доигровщица Татьяна Ежак, которая постепенно возвращается в форму после перерыва в карьере.

Аналитики и букмекеры называют «Локомотив» явным фаворитом встречи. Наиболее вероятный сценарий — победа калининградок со счётом 3:1, при возможной упорной борьбе в одном из сетов.

Игра начнётся в 19:00.