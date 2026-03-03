Предопределит стартовые позиции и соперников в плей-офф: калининградский «Локомотив» принимает краснодарское «Динамо»

4 марта в Калининграде пройдёт принципиальный матч женской Суперлиги: «Локомотив» примет краснодарское «Динамо». Все расклады перед поединком — в материале «Клопс».
Игра 26-го тура во многом определит итоговые позиции команд перед стартом плей-офф. Калининградки подходят к матчу на шестом месте — 44 очка, 15 побед и 10 поражений (соотношение партий — 54-44). Плотность таблицы такова, что одна победа может поднять команду в топ-4, что серьёзно изменит расклад перед играми на вылет. Осечка при этом не повлияет на позицию «Локомотива» — команда останется шестой, а возможная сетка в четвертьфинале уже не усложнится.
Среди потенциальных соперников по плей-офф — «Заречье-Одинцово» (третье место), московское «Динамо» и «Ленинградка». Предстоящая встреча станет важной проверкой перед заключительным этапом чемпионата.
Кубанское «Динамо» занимает 12-ю строчку: 9 побед, 16 поражений, 23 очка (37-60 по партиям). Клуб уже утратил шансы на выход в плей-офф, поэтому для гостей игра — вопрос престижа.
Статистика противостояний с Краснодаром говорит в пользу хозяек. В этом сезоне «Локомотив» одержал 15 побед и особенно уверенно выступает дома: в среднем команда выигрывает 2,42 партии за матч.
Краснодарки нестабильны на выезде: в 12 гостевых встречах они выиграли 12 партий при 34 проигранных — в среднем не дотягивают и до одного сета за игру. Дополнительным психологическим фактором остаётся очная встреча этого сезона, завершившаяся победой «Локомотива» со счётом 3:0.
Дома землячки традиционно усиливают давление за счёт подачи и блока и чаще контролируют концовки сетов. Важную роль играет и поддержка трибун — атмосферу в «Янтарном» не раз отмечали и сами волейболистки, и их соперницы.
Интриги добавляет и то, что в составе краснодарского клуба выступают несколько бывших игроков «Локо». Среди них — доигровщица Татьяна Ежак, которая постепенно возвращается в форму после перерыва в карьере.
Аналитики и букмекеры называют «Локомотив» явным фаворитом встречи. Наиболее вероятный сценарий — победа калининградок со счётом 3:1, при возможной упорной борьбе в одном из сетов.
Билеты на матч можно приобрести на сайте «Клопс.Афиша». Игра начнётся в 19:00.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|25
|21
|4
|65
|69:19
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|25
|21
|4
|63
|70:22
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|25
|18
|7
|55
|59:35
|4
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|25
|16
|9
|46
|58:42
|5
|Динамо (Москва)
|25
|15
|10
|45
|58:44
|6
|Локомотив (Калининградская обл.)
|25
|15
|10
|44
|54:44
|7
|Тулица (Тульская обл.)
|25
|12
|13
|37
|47:49
|8
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|25
|12
|13
|33
|42:51
|9
|Протон (Саратов)
|25
|11
|14
|33
|48:51
|10
|Омичка (Омская обл.)
|25
|9
|16
|31
|42:58
|11
|Динамо (Краснодар)
|25
|9
|16
|23
|37:60
|12
|Динамо-Метар (Челябинск)
|25
|8
|17
|24
|37:63
|13
|Минчанка (Минск)
|25
|4
|21
|14
|27:67
|14
|Енисей (Красноярск)
|25
|4
|21
|12
|27:70