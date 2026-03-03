К 2030 году Калининградская область будет полностью обеспечивать себя молоком и яйцами — Беспрозванных

К 2030 году Калининградская область планирует выйти на стопроцентное самообеспечение по ряду ключевых продуктов. Об этом Алексей Беспрозванных заявил во вторник, 3 марта, на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

Представляя сенаторам экономические показатели региона, губернатор отметил, что несмотря на сложные погодные условия последних лет, агропромышленный комплекс демонстрирует рост. Через 4 года область намерена достичь:

100% самообеспечения яйцами (в 2025 году — 91,2%, в 2026-м — 93%);

100% — молоком и молочной продукцией (в 2025 году — 86,2%, в 2026-м — 89%);

85% — овощами (в 2025 году — 69,6%, в 2026-м — 70,8%).

По ряду позиций регион обеспечивает себя полностью и даже с лихвой. Это касается, в частности, картофеля и отдельных видов мяса.