«Жизненно необходимо!»: Беспрозванных предложил увеличить долю субсидируемых авиабилетов на рейсах в Калининград

Алексей Беспрозванных предложил увеличить долю субсидируемых билетов на рейсах в Калининградскую область с 30 до 40%. Губернатор выступил с инициативой во вторник, 3 марта, на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

По словам главы региона, действующий лимит слишком быстро выбирается. «Возникает один-два месяца, когда в авиакомпании просто нет билетов. <…> Может быть, посмотреть: там 30% у нас сегодня лимит на субсидирование в самом самолёте. Может быть, для калининградцев сделать 40%? Для кого-то это туризм, для кого-то это отдых, а для нас это вообще-то жизненно необходимо», — заявил Беспрозванных.

Как считает губернатор, финансирование должно быть выстроено так, чтобы льготные билеты были в продаже постоянно.