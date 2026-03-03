Калининградская таможня передала росгвардейцам 17 канистр конфискованного машинного масла

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сотрудники Калининградской областной таможни передали в региональное Управления Росгвардии 17 канистр моторного масла, которое конфисковали у контрабандистов летом 2025 года. Об этом сообщали в Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни во вторник, 3 марта.

48 литров незадекларированного масла обнаружили в одной из фур, которая въехала в регион из Литвы. Товар на 62 тыс. рублей изъяли и отправили на экспертизу. Водителя грузовика признали виновным, а в качестве наказания изъяли всю партию и передали её в собственность государства.