Калининградская таможня передала росгвардейцам 17 канистр конфискованного машинного масла

Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Сотрудники Калининградской областной таможни передали в региональное Управления Росгвардии 17 канистр моторного масла, которое конфисковали у контрабандистов летом 2025 года. Об этом сообщали в Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни во вторник, 3 марта.

48 литров незадекларированного масла обнаружили в одной из фур, которая въехала в регион из Литвы. Товар на 62 тыс. рублей изъяли и отправили на экспертизу. Водителя грузовика признали виновным, а в качестве наказания изъяли всю партию и передали её в собственность государства.

Деятельность гос.органов Топливо