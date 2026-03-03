Зимой 2026 калининградцы чаще стали кататься на поездах дальнего следования, чем на электричках

В январе -феврале 2026 года с вокзалов и станций Калининградской области на поездах дальнего следования в путешествия отправились 27,7 тыс. человек, что на 4,2% больше, чем в 2025-м. Такую статистику приводит Калининградская железная дорога.

При этом число пассажиров на пригородных направлениях сократилось на 3% и составило 846 тыс. человек. На железной дороге учитывают ещё один интересный показатель: сколько пассажиры за это время намотали километров. За два месяца калининградцы суммарно проехали 30,1 млн км.