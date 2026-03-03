Кусок пожирней не стали отдавать государству: директора двух мясных компаний из Калининграда укрыли от налогов 250 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Директора ООО «Галекс» и ООО «МК Галекс» отправятся под суд за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы обвиняемые включили в декларации ложные сведения о стоимости приобретённых товаров и суммах налога на добавленную стоимость, якобы исчисленного при совершении сделок с номинальными контрагентами. В результате этого государство недосчиталось 250 млн рублей по налогам.

При этом одна из компаний в настоящий момент уже ликвидирована, а другая находится в стадии банкротства. На имущество обвиняемых и фирмы наложен арест: 7 автомобилей, одно жилое и одно нежилое помещения, 5 земельных участков, доля в уставном капитале организации, включающая в себя имущество в виде 30 транспортных средств. Сумма должна покрыть ущерб, причинённый государству.