За год на калининградских заправках подешевело газомоторное топливо

В Калининградской области стоимость газомоторного топлива за год снизилась на 3,49%. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Калининградстат.

Как отметили в ведомстве, в январе по сравнению с декабрём цена на газ для автомобилей выросла на 0,85% и составила 38,22 руб. за литр.

Ситуация с другими видами топлива выглядит следующим образом:

бензин АИ-92 — 66,92 руб. за литр (0,91%);

бензин АИ-95 — 70,75 руб. за литр (+1,28%);

бензин АИ-98 — 95,61 руб. за литр (+2,14%);

дизельное топливо — 76,44 руб. за литр (+1,69%).

За год в Калининградской области зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 11,61%, бензин АИ-95 — на 11,40%, бензин АИ-98 — на 9,62%, дизельное топливо — на 9,02%.