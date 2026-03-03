Жителям Балтийска посоветовали запасаться водой из-за аварии на сетях. Аварийная бригада уже работает на месте утечки. Об этом сообщили в администрации муниципалитета во вторник, 3 марта.

«На данный момент в округе наблюдается снижение напора воды. Это связано с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения. О сроках устранения сообщим дополнительно. По возможности сделайте необходимый запас воды для технических и бытовых нужд», — пояснили в администрации.