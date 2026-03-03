МРК «Буря» в Балтийском море сбил выпущенную по нему ракету

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря», который проходит государственные испытания на Балтийском море, в ходе учений отразил воздушную атаку с помощью зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтфлота во вторник, 3 марта.

Мишень выпустил экипаж корвета «Бойкий», она была поражена двумя ракетами, что подтвердили данные объективного контроля.