08:07

МРК «Буря» в Балтийском море сбил выпущенную по нему ракету

  1. Калининград
Автор:
Фото: пресс-служба Балтийского флота
Фото: пресс-служба Балтийского флота

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря», который проходит государственные испытания на Балтийском море, в ходе учений отразил воздушную атаку с помощью зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтфлота во вторник, 3 марта.

Мишень выпустил экипаж корвета «Бойкий», она была поражена двумя ракетами, что подтвердили данные объективного контроля. 

«Буря» имеет стандартное водоизмещение 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. После завершения всех испытаний, которые начались в конце 2023 года, корабль войдёт в состав Балтийского флота. Вооружение, которым оснащён МРК позволяет поразить любую цель на Балтике.

6 106
Армия и оружие