МРК «Буря» в Балтийском море сбил выпущенную по нему ракету

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря», который проходит государственные испытания на Балтийском море, в ходе учений отразил воздушную атаку с помощью зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтфлота во вторник, 3 марта.
Мишень выпустил экипаж корвета «Бойкий», она была поражена двумя ракетами, что подтвердили данные объективного контроля.
«Буря» имеет стандартное водоизмещение 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. После завершения всех испытаний, которые начались в конце 2023 года, корабль войдёт в состав Балтийского флота. Вооружение, которым оснащён МРК позволяет поразить любую цель на Балтике.