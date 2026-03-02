Ночью туман скроет гололёд, а днём погода одолжит калининградцам 10 градусов тропического тепла

В Калининградской области в ночь со 2 на 3 марта температура воздуха опустится до -3 градусов, и выпадет туман, который продержится первую половину дня. Видимость в дымке может упасть до 200— 500 метров. На дорогах ожидается гололёд, предупредили в региональном МЧС.

Днём тёплый тропический антициклон, который будет приближаться к региону с юго-запада со скоростью 3-6 м/с, разогреет воздух до +10 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в регион продолжит поступать тропический воздух, который к 8 марта принесёт тепло в районе +13...+15°С. При этом предстоящая неделя будет сухой и солнечной.