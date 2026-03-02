Платные парковки, перекрытия улиц и новые тарифы: что меняется в марте для калининградских водителей и пассажиров

В Калининграде первый месяц весны ознаменуется завершением дорожных строек, новыми автобусными маршрутами и изменениями федеральных законов. Главное — в подборке «Клопс».
Самокатный сезон открыт
Сервисы кикшеринга возобновили работу в Калининграде — арендные электросамокаты снова расставляют по улицам, у остановок и торговых центров. Не все этому рады: после зимы тротуары и так остаются проблемным местом, а теперь «опасность на колёсах» снова рядом.
Платные парковки в центре
Городские власти решили сделать часть парковок платными. С 16 марта придётся ставить машину только за деньги у Балтийского бизнес-центра на Московском проспекте и на стоянке МФЦ на площади Победы. Тарифы следующие:
- 70 рублей в час — для легковушек;
- 120 рублей в час — для авто тяжелее 3,5 тонны.
Перекрытия улиц и автобусы в объезд
С 1 марта по 10 июля на Орудийной ограничат движение от дома №57 до Краснокаменной. 10 марта после почти полугодичного перерыва открывают проезд от дома №57 (ориентир — ул. Клубная) до Васнецова. На время работ автобусные маршруты №26 и №94 направили по Аэропортной — Артиллерийской — Александра Невского, далее — по схеме. Обратно автобусы едут так же.
На Генерала Галицкого закончат участок от Бесселя до Театральной. Там меняют асфальт по полосам.
Межмуниципальные маршруты: новые остановки
С 2 марта несколько междугородних автобусов делают дополнительные остановки. Эти изменения ввели после обращений жителей.
- №116 «Калининград — Жемчужное» и №145 «Калининград — Храброво» теперь останавливаются в посёлке Горловка;
- для №566 «Озёрск — Калининград», №580 «Гусев — Калининград», №583 «Чернышевское — Калининград» добавили остановку на улице Мира в Гвардейске.
Новый маршрут №22
В Калининграде в марте приедут новые автобусы среднего класса. Их закупили для запуска нового маршрута №22. Рейс должен связать Сельму и Александра Космодемьянского, фактически заменив маршрутку №70.
Плоские тарифы дорожают
С 29 марта «Аэрофлот» повышает стоимость перелётов из Калининграда в Москву по плоским тарифам:
- 7 900 рублей в одну сторону (вместо 6 800);
- 13 000 рублей туда-обратно (вместо 11 300).
Тариф действует для экономкласса и включает одно место багажа. Перевозчик объясняет рост цен тем, что тарифы не менялись с 2024 года, а затраты на наземное обслуживание выросли.
ОСАГО
19 марта обновят справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов для расчёта выплат по ОСАГО. Это плановая квартальная процедура.
С 1 марта для постановки машины на учёт в ГАИ не требуется предъявлять полис ОСАГО. При этом обязанность застраховать автомобиль сохраняется.
Продавец теперь может прекратить регистрацию машины в день подписания договора купли-продажи, а не ждать 10 суток.
Медосмотры для водителей
С 1 марта работодатель обязан направить водителя на обязательное психиатрическое освидетельствование, если на медосмотре выявят признаки психического расстройства. Это касается профессий, связанных с управлением транспортом, включая общественный.
Автошколы
С 1 марта вступили новые правила обучения:
- практику на категорию «В» увеличили с 38 до 42 часов;
- теорию разрешили изучать дистанционно через специальную программу;
- в теории обновили курс первой помощи и добавили блок о взаимодействии с электросамокатами, электронных документах и опасном вождении.
