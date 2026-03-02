Платные парковки, перекрытия улиц и новые тарифы: что меняется в марте для калининградских водителей и пассажиров

В Калининграде первый месяц весны ознаменуется завершением дорожных строек, новыми автобусными маршрутами и изменениями федеральных законов. Главное — в подборке «Клопс».

Самокатный сезон открыт

Сервисы кикшеринга возобновили работу в Калининграде — арендные электросамокаты снова расставляют по улицам, у остановок и торговых центров. Не все этому рады: после зимы тротуары и так остаются проблемным местом, а теперь «опасность на колёсах» снова рядом.

Платные парковки в центре

Городские власти решили сделать часть парковок платными. С 16 марта придётся ставить машину только за деньги у Балтийского бизнес-центра на Московском проспекте и на стоянке МФЦ на площади Победы. Тарифы следующие:

70 рублей в час — для легковушек; 120 рублей в час — для авто тяжелее 3,5 тонны.

Перекрытия улиц и автобусы в объезд

С 1 марта по 10 июля на Орудийной ограничат движение от дома №57 до Краснокаменной. 10 марта после почти полугодичного перерыва открывают проезд от дома №57 (ориентир — ул. Клубная) до Васнецова. На время работ автобусные маршруты №26 и №94 направили по Аэропортной — Артиллерийской — Александра Невского, далее — по схеме. Обратно автобусы едут так же.

На Генерала Галицкого закончат участок от Бесселя до Театральной. Там меняют асфальт по полосам.

Межмуниципальные маршруты: новые остановки

С 2 марта несколько междугородних автобусов делают дополнительные остановки. Эти изменения ввели после обращений жителей.

№116 «Калининград — Жемчужное» и №145 «Калининград — Храброво» теперь останавливаются в посёлке Горловка; для №566 «Озёрск — Калининград», №580 «Гусев — Калининград», №583 «Чернышевское — Калининград» добавили остановку на улице Мира в Гвардейске.

Новый маршрут №22

В Калининграде в марте приедут новые автобусы среднего класса. Их закупили для запуска нового маршрута №22. Рейс должен связать Сельму и Александра Космодемьянского, фактически заменив маршрутку №70.

Плоские тарифы дорожают

С 29 марта «Аэрофлот» повышает стоимость перелётов из Калининграда в Москву по плоским тарифам:

7 900 рублей в одну сторону (вместо 6 800); 13 000 рублей туда-обратно (вместо 11 300).

Тариф действует для экономкласса и включает одно место багажа. Перевозчик объясняет рост цен тем, что тарифы не менялись с 2024 года, а затраты на наземное обслуживание выросли.

ОСАГО

19 марта обновят справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов для расчёта выплат по ОСАГО. Это плановая квартальная процедура.

С 1 марта для постановки машины на учёт в ГАИ не требуется предъявлять полис ОСАГО. При этом обязанность застраховать автомобиль сохраняется.

Продавец теперь может прекратить регистрацию машины в день подписания договора купли-продажи, а не ждать 10 суток.

Медосмотры для водителей

С 1 марта работодатель обязан направить водителя на обязательное психиатрическое освидетельствование, если на медосмотре выявят признаки психического расстройства. Это касается профессий, связанных с управлением транспортом, включая общественный.

Автошколы

С 1 марта вступили новые правила обучения: