Пережившим гололёд калининградцам грозит новая напасть

В Калининграде возобновилась аренда самокатов. Об этом «Клопс» рассказали представители сервисов кикшеринга.

Двухколёсный транспорт постепенно расставляют на улицах, у остановок и торговых центров. Пешеходы не в восторге: люди едва оправились после затяжного гололёда, как на них свалилась новая напасть.

В компаниях утверждают, что 99,99% поездок проходят без происшествий. Какая методика лежит в основе этой оценки и учитываются ли случаи, когда никто не обращался в полицию или травмпункт, не уточняется.

Кикшеринг называют важной частью городской транспортной системы. По данным аналитиков, 94% пользователей используют самокаты не ради развлечения, а как транспорт, чтобы добраться до нужной точки. Около половины поездок начинаются или заканчиваются у транспортных узлов.

Однако эти цифры приводит сам кикшеринг. Независимая оценка реального поведения пользователей в городе не публиковалась. Между тем жалобы на езду по тротуарам, катание вдвоём и игнорирование пешеходов звучали регулярно.

Сервисы кикшеринга заявляют, что в каждом самокате установлен IoT-модуль, который ограничивает максимальную скорость в городе до 20 км/ч, а в «медленных» зонах — до 15 км/ч. К таким территориям в Калининграде отнесены набережная Петра Великого, остров Канта, Центральный парк, скверы Румянцева, «Мать-Россия», Энергетиков и Шиллера.

Есть и полностью запретные зоны — например, парк Победы, парк «Юность», парк имени Макса Ашманна, площадки у собора Христа Спасителя, Музея марципана и Театра эстрады. Однако читатели «Клопс» не раз видели там самокатчиков.

Компаниям так и не удалось оснастить все транспортные средства читаемыми номерными знаками, а за нарушения не всегда следуют штрафы и блокировки. Среди самых частых — езда вдвоём, опасное маневрирование и неспешивание на зебрах.