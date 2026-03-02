Тянет то ли жжёной резиной, то ли шпалами: жители центра Калининграда страдают от сильного запаха гари (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в районе улиц Карла Маркса, Красной, Офицерской, Комсомольской, Фестивальной Аллеи и других периодически стоит нестерпимый запах. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

По словам людей, с ноября пахнет чем-то жжёным — то ли резиной, то ли шпалами. В конце февраля зловоние усилилось так, что невозможно было открыть форточку.

«Мы сначала грешили на то, что запах мог быть во время ремонта крыш, — рассказал один из собеседников «Клопс». — Но никаких работ поблизости не было замечено. К тому же сильная вонь, как правило, возникает рано утром, когда рабочих ещё быть не может. Думали, может мусорные контейнеры подожгли. Но нет, ничего не горело. Если окно приоткроем, то живём, как в душегубке».

Как рассказали местные жители, в здании одного из учреждений на перекрёстке улиц Комсомольской и Карла Маркса есть угольная котельная: «Не исключаем, что запах идёт от неё».

На сильное загрязнение воздуха жалуются и родители учеников соседнего учебного заведения. «В классе мы поставили приточную вентиляцию, чтобы с улицы шёл свежий воздух, — сообщил один из родителей. — Но вместо этого в помещение засасывает гарь. Дети как в газовой камере».

«Клопс» направил официальный запрос в региональное минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.