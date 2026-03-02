Беспрозванных сравнил Гурьевск с Московской областью

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сравнил Гурьевский округ с Московской областью. Такое заявление глава региона сделал в понедельник, 2 марта, на Днях Калининградской области в Совете Федерации.

Объясняя повышенное внимание к Гурьевску, глава региона уточнил: «По Гурьевскому муниципальному округу — фактически это Москва и Московская область. Если переводить на язык столицы, то Гурьевск — это как раз Московская область», — заявил Беспрозванных.

Он привёл данные по посёлку Большое Исаково: с 2015 года численность населения там выросла в 2,5 раза — с 4,3 тысячи до 10,7 тысячи человек. Активная застройка продолжается, сейчас возводится ещё один микрорайон более чем на 900 квартир.

Губернатор отметил, что такие темпы роста требуют развития социальной инфраструктуры. Гурьевск — антилидер региона по числу обучающихся во вторую смену. Наполняемость классов составляет 28,7 человека при 35,8 в среднем по области и 20,5 — по стране.

Губернатор отметил, что девелоперов озадачивают строительством социальной инфраструктуры. «Мы сегодня при реализации инвестиционных проектов для частных инвесторов в том числе ставим условия, чтобы они строили социальную инфраструктуру, чтобы это не вложилось на бюджет региона. И это одно из ключевых, наверное, требований, которые мы выставляем нашему застройщику, местным инвесторам, либо кто-то из других регионов приезжает. Для того чтобы не перекладывать затраты на наш бюджет», — сказал Беспрозванных.