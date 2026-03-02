В Калининградском зоопарке под угрозой временного закрытия оказался вольер для ластоногих

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининградской области не исключают временного закрытия вольера для ластоногих в зоопарке, если не удастся найти финансирование на его реконструкцию. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил на Днях Калининградской области в Совете Федерации в понедельник, 2 марта.

По словам главы региона, вольер был построен в середине прошлого века. Его состояние специалисты оценивают как ограниченно работоспособное.

Проблема заключается не только в износе конструкций. Сейчас воду из бассейнов напрямую сбрасывают в Парковый ручей, что не соответствует экологическим требованиям.

В 2025 году зоопарк принял более 750 тысяч человек. Вольер для ластоногих остаётся одним из самых посещаемых объектов.

«Потому что тут выбор: либо мы проводим полную реконструкцию, либо ставим вопрос пока о временном приостановлении работы этого важного объекта», — отметил Беспрозванных.

По оценке областных властей, стоимость работ составляет порядка 782 миллионов рублей. Регион готовит обращение в Министерство культуры России и рассчитывает на включение проекта в федеральную программу, поскольку самостоятельно профинансировать его из бюджета будет сложно.

Присутствующий на обсуждении представитель Министерства культуры России Владимир Осинцев отметил, что для проработки проекта нужно время. В целом концепцию на федеральном уровне поддерживают.