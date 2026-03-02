В Калининграде арестовали мужчину, устроившего взрыв в доме на Чекистов, где пострадали две женщины (фото)

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест мужчину, подозреваемого во взрыве в жилом доме на улице Чекистов, от которого пострадали две женщины. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Клопс» в понедельник, 2 марта.

Обвиняемый Р. родился 19 декабря 1966 года в Курганской области, имеет среднее образование. Работает слесарем, женат, вместе с женой воспитывает её ребёнка от первого брака. В суде он пояснил, что «попал в трудную жизненную ситуацию, лишился дома из-за мошенничества». Женщинам, пострадавшим из-за его действий, вред причинять не хотел. Р. попросил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Однако следователь обратился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения, так как Р. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни с высокой степенью общественной опасности. Уголовный закон предусматривает за него наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Калининградцу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. а, е, ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом») и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Фигуранта поместили в следственный изолятор до 28 апреля 2026 года.