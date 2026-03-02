Калининградским дачникам пора выходить на бой с борщевиком: за опасные инвазивные виды на участке начинают штрафовать

С 1 марта к ответственности за распространение инвазивных растений будут привлекать не только фермеров и аграриев, но и собственников дачных участков. В Калининградской области главный повод угодить под штраф — борщевик. Изменения в Земельный кодекс «Клопс» прокомментировали в региональном минсельхозе в понедельник, 2 марта.

Перечень растений, которые, бесконтрольно распространяясь, способны нанести серьёзный вред экосистеме, сейчас проходит стадию согласования. Он должен быть опубликован в ближайшее время. Как пояснили «Клопс» в ведомстве, для каждого региона список ожидается свой.

Согласно проекту приказа Минприроды РФ о его утверждении, в общей сложности опасными для СЗФО предлагают признать 12 растений, в том числе два вида золотарника (гигантский и канадский), клён ясенелистный, люпин многолистный, шиповник морщинистый.

Но на первое место, как и для большинства федеральных округов, вынесен борщевик Сосновского. На борьбу с ним в 2026 году в бюджете области запланировано 49,4 млн рублей, подчеркнули в минсельхозе. Это растение не только крайне живуче, быстро размножается и вытесняет исконную флору — его сок, попав на кожу, приводит к ожогам.

Штрафы за его присутствие — теперь и на дачном участке — могут быть достаточно высоки. Обычно при первом обнаружении собственнику выдают предписание устранить нарушение. Но если борщевик выявят повторно, хозяину грозит потеря от 20 до 50 тысяч рублей (для физлиц). Такие суммы определяет ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»).

Так что если в прошлом сезоне вы уже замечали у себя на земле гигантские зонтики и лопухи листьев, сейчас самое время принять меры, чтобы не дать пришельцу снова разрастись.

Ранней весной эксперты рекомендуют уничтожать первые же всходы (розетки борщевика в это время хорошо заметны, они часто появляются раньше другой зелени). Корни нужно выкопать лопатой, срезая на 10-15 см ниже уровня земли, чтоб уничтожить точку роста. Выполотые растения сжигают.