В Калининградской области застройщик нарушил ПДД и получил штраф в 450 тысяч рублей, но платить его не торопился

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлогорске строительная компания сначала проигнорировала штраф в 450 тысяч рублей, а затем лишилась доступа к счетам и возможности распоряжаться имуществом. Об этом в телеграм-канале региональном управлении ФССП рассказали в понедельник, 2 марта.

Организацию признали виновной по статье 12.21.1 КоАП РФ — это нарушение правил перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Речь идёт о случаях, когда фура едет с перегрузом или превышает допустимые габариты. Суд назначил компании штраф, однако добровольно она его не оплатила.

Приставы ответили ограничениями — арестовали счета и запретили регистрационные действия с тремя участками в Пионерском и зданием площадью 78 м2 в Калининграде. Только после этого компания перечислила деньги. Снять запреты фирме удалось не сразу: за просрочку ей дополнительно начислили исполнительский сбор — 54 тысячи рублей.