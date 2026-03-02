«Надеюсь, что игра с «Зенитом» и ЦСКА станет прологом хорошей погоды и весеннего настроения»: Талалаев — о рестарте сезона

«Балтика» 3 марта в четвертьфинале Пути регионов Кубка России на своём поле будет принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Всего три дня назад команды встречались в городе на Неве, где хозяева победили 1:0. Но при этом судьи после просмотра отменили мяч, забитый Кевином Андраде. Как команда пережила эту неудачу и как готовится к новой встрече с сине-бело-голубыми, рассказал главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.

В целом игра балтийцев в игре с командой Семака оставила приятное впечатление. В первом тайме гости полностью отдали инициативу, позволяя «зенитовцам» бить в сторону ворот. В створ пришёлся лишь один удар. После перерыва «Балтика» сняла маску и заиграла быстро, комбинационно, нацелясь на ворота соперника.

План тренерского штаба Талалаева сработал. Кевин Андраде после углового головой вколотил мяч в угол. Дальше были томительные минуты ожидания, замеры стоп футболистов. У Хиля задник бутсы оказался ближе к воротам, и поэтому «чистый» мяч после видеопросмотра отменили. И почти тут же по иронии судьбы мяч рикошетом от пятки Андраде влетел в сетку балтийских ворот.

«В первом тайме не получилось забивать голы, во втором получилось, но их не засчитали. Немного надо доработать в завершающей стадии атаки, а так ребята сделали всё, что мы их просили, и по качеству была неплохая игра», — отметил наставник балтийцев.

Из всех новичков в стартовом составе появился экс-защитник ЦСКА Михаил Рядно. «Клопс» попросил наставника дать оценку приобретениям клуба.

«Новичков оценивать пока рано, их оценит чемпионат. Миша Рядно уже проявил себя на поле, имел возможность. Степанова мы помним в осенней части. На остальных посмотрим в деле по ходу. У нас есть такая закономерность: играет тот, кто выделяется на тренировке, а если человек не готовится с командой, приехал 2 месяца с пляжа, ему тяжело здесь выделяться в лучшую сторону», — рассказал Талалаев.

Бразильский новичок Дерик Ласерда на предматчевой тренировке перед «Зенитом» работал по индивидуальной программе. 3 марта все желающие смогут взять автограф у форварда с 17:45 до 18:45 в секторе D119.

К кубковому поединку калининградцы готовились на искусственном газоне стадиона «Балтика». Основное поле «Ростех Арены» берегут и готовят к премьере сезона 2026.

«Поле видели, его готовят. Не могу сказать, что работа на синтетике нас радует. Первое занятие после игры втягивающее. Хорошо, что лёд сошёл и не так холодно, потому что мы следили за погодой в Калининграде из Турции, общались и с губернатором — он переживает за команду, за подготовку, и с рядовыми болельщиками, которые поддерживают нас — все замёрзли этой зимой, если даже море замёрзло. Все должны адаптироваться, привыкнуть и дождаться, когда придёт настоящая весна. Надеюсь, что игра с «Зенитом» и ЦСКА станет прологом хорошей погоды и настроения.

Андрей Талалаев анонсировал изменения в составе «Балтики». По сравнению с первым матчем против «Зенита» на поле появятся свежие футболисты..

«Если брать именно качество игры, то на весенних полях сложнее командам, у которых техническое преимущество. Я всё время говорю, что мои футболисты — самые лучшие, но в «Зените» есть тоже неплохие футболисты. Главное в игре с «Зенитом» — выиграть за счёт того, чтобы забить гол, который засчитают», — резюмировал тренер.