В Калининграде ищут худощавого 16-летнего юношу с европейской внешностью (обновлено)

В Калининграде ищут 16-летнего Игоря Ж., который пропал 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подросток ушёл из дома на ул. Флагманской примерно в 17:00 в неизвестном направлении и не вернулся. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 180 см, ему на вид 16-17 лет, европейский тип внешности, худощавого телосложения, с короткими русыми волосами. Был одет в чёрную куртку, тёмно-серые джинсы и чёрную кофту с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 55-24-03; 02; 102 или 112.

Обновлено в 8:24

Найден, жив.