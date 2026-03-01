В Калининградской области изменили маршруты нескольких междугородних автобусов

В Калининградской области с 2 марта несколько межмуниципальных автобусов будут делать дополнительные остановки. Об этом пишут в телеграм-канале регионального министерства развития инфраструктуры.

Изменения ввели после обращений жителей. Автобусы №116 «Калининград — посёлок Жемчужное» и №145 «Калининград — посёлок Храброво» теперь будут останавливаться в посёлке Горловка. Маршруты №566 «Озёрск — Калининград», №580 «Гусев — Калининград» и №583 «посёлок Чернышевское — Калининград» добавят остановку на улице Мира в Гвардейске.