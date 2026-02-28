Усилится ветер и немного похолодает: погода в Калининградской области на первый день весны

В воскресенье, 1 марта, регион окажется между периферией антициклона на юго-востоке и компактным циклоном над Скандинавией. Из-за этого погода станет более ветреной и облачной, а ощущаемая температура будет заметно ниже, чем в субботу. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в Калининграде и по области ожидается 0…+3°C, местами возможно понижение до −1…−2°C. Прогнозируется малооблачная или переменная облачность, местами дымка, без осадков. На дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Днём в Калининграде и западной части региона температура составит +4…+7°C, на побережье — +3…+5°C. В континентальных районах воздух прогреется до +5…+8°C.

Утром сохранится переменная облачность, днём небо затянет, к вечеру снова возможны прояснения. Утром и днём местами пройдёт небольшой дождь, вечером существенных осадков не ожидается.

Ветер ночью и утром юго-западный, 3–7 м/с, на побережье с порывами. Днём и вечером направление сменится на западное, скорость увеличится до 4–11 м/с, порывы достигнут 12–15 м/с, а на побережье и севере области — до 16–18 м/с.

Атмосферное давление в течение суток будет расти — с 763 до 766 мм рт. ст.