У енота была грязная поилка, а у кроликов ледяная избушка: мини-зоопарк в Южном парке рискует потерять лицензию

Калининградцы пожаловались на условия содержания животных в мини-зоопарке Парка миниатюр. Специалисты Россельхознадзора провели проверку учреждения, которое находится в Южном парке, и установили ряд нарушений.

Мини-зоопарк оборудован вольерами, огороженными забором, однако клетка, в которой содержится ворон, повреждена, и посетители могут свободно контактировать с птицей. В вольере енота была обнаружена грязная поилка, а у кроликов — частично замёрзшая вода.

«По итогам мероприятия, 25 февраля, контролируемому лицу было объявлено предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований законодательства в области обращения с животными», — рассказали о результатах проверки в Россельхознадзоре.