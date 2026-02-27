У енота была грязная поилка, а у кроликов ледяная избушка: мини-зоопарк в Южном парке рискует потерять лицензию

Калининградцы пожаловались на условия содержания животных в мини-зоопарке Парка миниатюр. Специалисты Россельхознадзора провели проверку учреждения, которое находится в Южном парке, и установили ряд нарушений.
Мини-зоопарк оборудован вольерами, огороженными забором, однако клетка, в которой содержится ворон, повреждена, и посетители могут свободно контактировать с птицей. В вольере енота была обнаружена грязная поилка, а у кроликов — частично замёрзшая вода.
«По итогам мероприятия, 25 февраля, контролируемому лицу было объявлено предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований законодательства в области обращения с животными», — рассказали о результатах проверки в Россельхознадзоре.
В январе 2026 года Россельхознадзор выявил серьёзные нарушения в мини-зоопарке ООО «Итакос» в Зеленоградске. В фервале выяснилось, что Парк света в Гурьевске, в котором посетители могли посмотреть, погладить и покормить кроликов, работал без соответствующей лицензии. Кроме того, «Парк Янтарного периода» в Светлогорске до конца февраля должен был устранить ряд замечаний по содержанию животных, которые сделали инспекторы надзорной службы.