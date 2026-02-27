В Калининграде задержали министра по молодёжной политике Анну Мусевич. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 27 февраля.

«Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую», — говорится в комментарии.

В 2009 году Анна Мусевич с отличием окончила Российский государственный университет имени Иммануила Канта по специальности «юриспруденция» и начала работать в Управлении земельных отношений администрации Калининграда.

С 2015 по 2018 годы была заместителем руководителя Агентства по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Калининградской области, затем возглавляла департамент организации и развития физической культуры и спорта Министерства спорта Калининградской области. С 2019 по 2021 годы была временным директором стадиона «Калининград». После того как весной 2021 года Денис Калиновский по собственному желанию покинул пост руководителя Агентства по делам молодёжи, была назначена на эту должность. В 2022 году Агентство получило статус министерства.

В июле 2022 года Калиновского задержали по подозрению в полумиллионной взятке. Уголовное дело в отношении экс-главы Агентства рассматривали в особом порядке. В июне 2023- го сообщалось, что Калиновскому назначено наказание в виде года и шести месяцев колонии общего режима.