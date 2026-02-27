Фонтан на Нарвской перекрыли, но яму оставили

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Специалисты калининградского «Водоканала» ликвидировали аварию на ул. Нарвской. Об этом сообщили «Клопс» в пресс-службе предприятия.

«Водоснабжение восстановлено в 19:00. Система наполняется водой. Потери воды при утечке несёт предприятие, на квитанциях жителей это никак не скажется», — отметили в ресурсоснабжающей организации.

При этом жильцы отмечают, что формально устранили только утечку воды, а после себя коммунальщики оставили небольшой кратер.

«Подтверждаю, утечки нет. Яму, правда, оставили. Опять утащат забор, и кто-то да шлёпнется», — рассказал житель ул. Нарвской Константин.

В случае повторной аварии ремонтников обещают прислать в любое время дня и ночи. Для этого необходимо позвонить диспетчеру по телефону: (8 40-12) 55-51-51, доб. 1.