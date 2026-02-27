Подарок Семаку на 50 лет — отменённый гол и рикошет Андраде: «Балтика» уступила «Зениту» 0:1

Калининградская «Балтика» уступила «Зениту» в первом официальном матче Российской Премьер-лиги в 2026 году. Поединок, трансляцию которого вёл телеканал «Матч ТВ», завершился со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

В первом тайме преимуществом владели хозяева. Футболисты «Зенита» нанесли 10 ударов, но лишь один из них пришёлся в створ ворот. После перерыва инициатива уже была на стороне «балтийцев». Кевин Андраде даже забил гол после подачи углового. Но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот, посчитав, что в момент удара пятка игрока «Балтики» была в положении «вне игры».

Буквально через пару минут после атаки «Зенита» мяч рикошетом от пятки капитана балтийцев влетел в сетку.