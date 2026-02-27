В Калининград для разведения привезли 65 тыс. жёлтых пушистых комочков

На калининградскую птицефабрику для разведения доставили 65 тыс. суточных цыплят. Все птицы здоровы, что подтвердили в региональном Россельхознадзоре.

«В ходе проведения документарного и физического контроля нарушений требований законодательства не установлено. Ввезённая птица поставлена на карантин под контроль Службы ветеринарии Калининградской области», — сообщили в ведомстве.

Племенных цыплят привезли из-за рубежа. Страна происхождения, а также предприятие, на котором птицы станут курицей, не называются. В надзорной службе отметили, что с начала года в регион импортировали уже 197 тыс. цыплят.