«Мыши погрызли плитку и съели весь цемент»: калининградцы пожаловались на ямы и просевшие тротуары после схода снега (фото)

С приходом весны жители Калининграда массово жалуются на разрушенные тротуары и просевшую плитку. По словам горожан, после схода снега во многих районах покрытие буквально «поплыло».
Двинская съезжает в канаву
Жительница улицы Двинской Ольга Зозуленко рассказала, что тротуар этой весной стал особенно опасным.
«Вся улица Двинская сильно просела. Тротуар медленно съезжает в канаву, а проезжая часть ломается посередине, рискуя стать дырой, как на Батальной. Пройти местами сложно даже здоровому взрослому человеку», — написала калининградка.
По словам женщины, по этой улице ежедневно ходят школьники, пенсионеры, люди с инвалидностью и мамы с колясками. Ольга попыталась достучаться до властей, но там предложили ждать очереди на ремонт.
Отдельная проблема — остановка «ул. Окская» на пересечении Двинской и Окской. По документам павильон должны были установить ещё в 2025 году. После жалобы жителей, подрядчик за неделю до Нового года вырыл яму глубиной около полуметра под фундамент, и работы прекратились.
«Жители два месяца обходят опасную яму по проезжей части. Какая-то ленточка висела пару дней — и всё», — отметила Ольга.
По всему городу такая ситуация
Горожане сообщают о проблемах с просевшими тротуарами в разных районах.
На Каштановой аллее, 97, по словам жителей, пешеходная тропинка также просела. Аналогичные жалобы поступают с улицы Виктора Гакуна, которую сравнивают с «американскими горками».
Владимир Шаронов обратил внимание на состояние эстакадного моста.
«Лестницы эстакадного моста, тротуар эстакадного моста — в ужасном состоянии. Просядет и плитка на Чайковского — её только в прошлом году положили. Весенний травматизм на плитке вполне актуален», — считает калининградец.
Мужчина добавил, что при укладке покрытия, по его мнению, не используются качественные материалы и морозостойкий бетон.
О просадке плитки сообщают и в районе Верхнего озера. По словам жителей, в оттепель поверхность быстро покрывается ледяной коркой и превращается в каток.
Будто мыши погрызли
Особое обсуждение в соцсетях вызвало состояние новой плитки на Ленинском проспекте.
«Её будто мыши погрызли», — написал один из горожан.
«Эти мыши, перед тем как погрызть плитку, ещё и съели весь цемент», — пошутила другая жительница.
Калининградцы уверены: проблема носит системный характер и связана с качеством работ. Люди ожидают масштабный ремонт, который в этом году также анонсировала администрация города.
