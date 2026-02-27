«Мыши погрызли плитку и съели весь цемент»: калининградцы пожаловались на ямы и просевшие тротуары после схода снега (фото)

С приходом весны жители Калининграда массово жалуются на разрушенные тротуары и просевшую плитку. По словам горожан, после схода снега во многих районах покрытие буквально «поплыло».

Двинская съезжает в канаву

Жительница улицы Двинской Ольга Зозуленко рассказала, что тротуар этой весной стал особенно опасным.

«Вся улица Двинская сильно просела. Тротуар медленно съезжает в канаву, а проезжая часть ломается посередине, рискуя стать дырой, как на Батальной. Пройти местами сложно даже здоровому взрослому человеку», — написала калининградка.

По словам женщины, по этой улице ежедневно ходят школьники, пенсионеры, люди с инвалидностью и мамы с колясками. Ольга попыталась достучаться до властей, но там предложили ждать очереди на ремонт.

Отдельная проблема — остановка «ул. Окская» на пересечении Двинской и Окской. По документам павильон должны были установить ещё в 2025 году. После жалобы жителей, подрядчик за неделю до Нового года вырыл яму глубиной около полуметра под фундамент, и работы прекратились.

«Жители два месяца обходят опасную яму по проезжей части. Какая-то ленточка висела пару дней — и всё», — отметила Ольга.

По всему городу такая ситуация

Горожане сообщают о проблемах с просевшими тротуарами в разных районах.

На Каштановой аллее, 97, по словам жителей, пешеходная тропинка также просела. Аналогичные жалобы поступают с улицы Виктора Гакуна, которую сравнивают с «американскими горками».