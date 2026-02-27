«Вы представляете, что такое пересадка с ребёнком?»: в горсовете Калининграда снова спорили о возвращении 75-й маршрутки

Калининградцы настаивают на возвращении маршрутки №75: людям тяжело добираться из отдалённых районов города. Вопрос обсудили на профильной комиссии горсовета.

Депутат Тамила Чернышева напомнила, что 75-й проходил через весь город: «Как раз-таки охватывал те самые новые районы, которые у нас сейчас застраиваются в конце Невского. У нас, в общем, есть маршрут №15, но до него нужно дойти. Тяжело людям с детьми, пожилым. Можно попросить рассмотреть возможности разработать маршрут, который был раньше на 75-м».

По словам депутата, сейчас активно застраиваются кварталы в районе улиц Крылова, Таганрогской. В этих домах в основном живут семьи с детьми.

«Вы представляете, что такое пересадка с ребёнком — доехать на одной остановке, пересесть, дождаться транспорт, пересесть и доехать?» — обратилась к коллегам Чернышева.

Глава дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Антон Романов отметил, что у 75-го постоянно были проблемы.

«Частные компании в настоящий момент дают недовыпуск транспортных средств. Я напомню, что у 75-го маршрута эпизодически фиксировался полный невыход на линию транспортных средств либо на линии работало сниженное количество — одна-две единицы», — сообщил Романов.

По словам чиновника, анализ пассажиропотока показал, что нужно усилить другие направления. Увеличено количество троллейбусов, которые проходят через центр города и едут в онкоцентр и кардиоцентр.

Новый маршрут №15, по словам чиновника, соединяет юго-восток города с Сельмой и тоже пролегает через социальные объекты. Кроме того, были скорректированы маршруты автобусов №10 и №21, чтобы охватить Северную гору.

Романов добавил, что в мэрии знают, как решить транспортную проблему микрорайона в конце Невского и улицы Арсенальной: «Как только построят дорогу Лучинского — Краснокаменная — Арсенальная, эта связка поможет пересмотреть маршрутную сеть».

По словам главы комитета, планируется перекроить схемы движения №32, 19 и 44 и продлить их до Арсенальной, что позволит увеличить количество транспорта в этом районе. Возвращать маршрут №75 в прежнем виде не планируется.