Под Калининградом у пассажирского автобуса на ходу оторвалось колесо, это уже третий случай за месяц (видео)

На Приморском кольце у пассажирского автобуса оторвалось колесо во время движения. О происшествии, случившемся несколько дней назад, рассказала очевидица. Как выяснил «Клопс», это третий подобный случай за последний месяц.

Женщина ехала позади автобуса, когда произошло ЧП. К счастью, рядом не оказалось других машин. Водитель не запаниковал и сумел аккуратно вырулить на обочину. Позже выяснилось, что транспорт был заказным.

На прошлой неделе пассажирский автобус лишился колеса на Аллее Смелых в Калининграде. В январе аналогичная ситуация произошла с маршруткой на проспекте Мира. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Что говорят перевозчики

В транспортных предприятиях подобные ЧП объясняют кадровыми и финансовыми сложностями. На предприятиях не хватает механиков. Оставшихся не устраивает зарплата, а тарифы на перевозки, по мнению транспортников, индексировались недостаточно.

Мнение Госавтоинспекции

Как сообщили «Клопс» в ведомстве, за последний год инспекторы провели 735 сплошных проверок автобусов, из них 595 — на региональных и местных дорогах и 140 — на федеральных трассах. Из-за технических неисправностей произошли четыре ДТП с участием автобусов — на одно больше, чем годом ранее. В одной из аварий пострадали шесть человек.

В Госавтоинспекции назвали недостаточным контроль со стороны должностных лиц. Предприятия штрафуют, но неисправные автобусы всё чаще попадают в поле зрения инспекторов. Зафиксированы и переработки водителей.