«Машину развернуло, а он орал, что это из-за меня»: таксист отругал детскую писательницу за гололёд в Калининграде

В Калининграде таксист, машину которого занесло на льду, обвинил в этом свою пассажирку. Об инциденте рассказала «Клопс» сама женщина, Екатерина Смолева — известный в городе автор рассказов и стихов для детей.
Вечером в четверг, 26 февраля, женщина возвращалась домой на такси. Сперва всё было спокойно, пока у самого дома таксист не уточнил, где ему лучше свернуть во двор.
«Я ответила, — рассказывает Екатерина. — И тут вдруг началось! Да если бы он знал, что едет к нашему дому, он бы никогда не взял заказ, да он больше никогда в жизни меня не повезёт, да это самый жуткий двор, мы никого не уважаем, машины не жалеем...»
Пассажирка опешила. По её словам, проезд у них действительно далеко не самый благоустроенный, а сейчас ещё и покрыт надолбами льда. Жители давно с проблемой борются, но включение в программу ремонта требует времени. Она спокойно объяснила это собеседнику, но тот не унимался, продолжая её «отчитывать как школьницу».
Видимо, так разнервничался, — говорит женщина, — что отвлёкся и потерял управление, машину занесло и развернуло поперёк дороги.
Я не знаю, как он не впилился в припаркованные рядом автомобили! Я очень испугалась, вскрикнула, а он... Он продолжил орать на меня!.. Мол — вот видите, это всё из-за вас, как у вас тут ездить можно!»
На прощание водитель ещё раз пригрозил, что больше никогда не примет заявку писательницы. Она в ответ смогла только заверить скандалиста, что гололёд во дворе лично не обеспечивала, и пожелать ему хорошего вечера.
Однако утром женщина обнаружила, что её рейтинг в сервисе такси понижен до 4,61 балла! Тогда она написала в поддержку агрегатора и получила в ответ извинения, промокод на следующую поездку и обещание провести проверку инцидента.
«Я ему тоже утром оставила одну звезду, считаю, таким водителям нечего делать на улицах, — говорит Екатерина. — Я понимаю, все сейчас на нервах из-за этого ужаса, постоянно везде скользко, каждый день люди руки и ноги ломают, в ДТП попадают. Но если ты не можешь справляться со стрессом и винишь в состоянии дорог пассажиров — тебе в такси точно не место».
