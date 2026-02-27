«Машину развернуло, а он орал, что это из-за меня»: таксист отругал детскую писательницу за гололёд в Калининграде

В Калининграде таксист, машину которого занесло на льду, обвинил в этом свою пассажирку. Об инциденте рассказала «Клопс» сама женщина, Екатерина Смолева — известный в городе автор рассказов и стихов для детей.

Вечером в четверг, 26 февраля, женщина возвращалась домой на такси. Сперва всё было спокойно, пока у самого дома таксист не уточнил, где ему лучше свернуть во двор.

«Я ответила, — рассказывает Екатерина. — И тут вдруг началось! Да если бы он знал, что едет к нашему дому, он бы никогда не взял заказ, да он больше никогда в жизни меня не повезёт, да это самый жуткий двор, мы никого не уважаем, машины не жалеем...»

Пассажирка опешила. По её словам, проезд у них действительно далеко не самый благоустроенный, а сейчас ещё и покрыт надолбами льда. Жители давно с проблемой борются, но включение в программу ремонта требует времени. Она спокойно объяснила это собеседнику, но тот не унимался, продолжая её «отчитывать как школьницу».

Видимо, так разнервничался, — говорит женщина, — что отвлёкся и потерял управление, машину занесло и развернуло поперёк дороги.

Я не знаю, как он не впилился в припаркованные рядом автомобили! Я очень испугалась, вскрикнула, а он... Он продолжил орать на меня!.. Мол — вот видите, это всё из-за вас, как у вас тут ездить можно!»

На прощание водитель ещё раз пригрозил, что больше никогда не примет заявку писательницы. Она в ответ смогла только заверить скандалиста, что гололёд во дворе лично не обеспечивала, и пожелать ему хорошего вечера.