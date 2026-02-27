Большая редкость, чем инклюз: в Калининградской области обнаружили янтарный след древнего жука

На Калинградском янтарном комбинате обнаружили необычный янтарь, который встречается гораздо реже инклюзов. Находку сделали во время ручной сортировки камня, рассказали на предприятии.

Прежде чем застыть, смола почти 50 млн лет назад заполнила ход, который проделала личинка жука-древоточца. В результате до наших дней дошёл слепок туннеля, напоминающий контуры тела насекомого.

«Найденный образец не является инклюзом — в нём нет самого насекомого, но янтарь в точности передаёт форму его личинки. Обнаружение окаменелого хода в балтийском янтаре — большая редкость. Подобный экземпляр я встречаю впервые в своей двадцатилетней практике», — пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Необычный камень отправят в экспозицию музея Янтарного комбината, где его смогут увидеть все желающие.