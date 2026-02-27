Калининградцы впервые за 8 лет завоевали медаль на Кубке России по теннису

Калининградка Анастасия Черных в паре с москвичкой Дарьей Подсыпаниной заняли третье место на Кубке России по теннису. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Турнир проходил в Альметьевске. Всего в сетке было представлено 120 игроков из 40 регионов страны. Перед стартом бронзовый дуэт занимал лишь восьмое место в рейтинге. В стартовом для себя матче девушки встречались с Марией Григорьевой из Саратова и Мирославой Шитой из Калуги. Игра получилась непростой 2:6, 6:0 (10:5). В следующем поединке Черных и Подсыпанина взяли верх над парой из столицы Екатерина Агуреева — Ксения Смирнова 6:4, 7:5. В полуфинале не получилось навязать борьбу будущим обладательницам Кубка Софии Лансере из Москвы и ростовчанке Александре Шубладзе 0:6, 1:6.

Бронза стала первой наградой, завоёванной калининградцами на крупных национальных турнирах. В последний раз такого успеха в 2018 году добивался Денис Мацукевич, который стал победителем в паре, а также выиграл серебро в одиночном разряде.