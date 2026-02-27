По калининградскому молокопроводу в Москву и Ленинградскую область в феврале утекло 842 тонны продукции

В феврале калининградские фермеры отправили в Москву, Подмосковье и Ленинградскую область 842 тонны «молочки». Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Почти треть (285 тонн) пришлась на сухое молоко. Оставшиеся 557 тонн приходятся на молоко, масло, творог, сыр, йогурты и полуфабрикаты из сыра.

Перед отправкой вся продукция прошла многоуровневую проверку в специальной лаборатории Россельхознадзора. Нарушений при вывозе молочных товаров не выявили.