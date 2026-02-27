Защита прав потребителей выходит на новый уровень: в России ужесточены штрафы за навязывание допуслуг

С 9 января 2026 года в России вступили в силу важные изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), направленные на усиление защиты прав потребителей. Существенно увеличены штрафы за навязывание потребителю дополнительных платных товаров, работ или услуг. Эта законодательная мера призвана положить конец недобросовестным практикам, с которыми регулярно сталкиваются миллионы россиян в различных сферах услуг.

Новые размеры ответственности: что изменилось?

Согласно поправкам в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей»), размеры штрафов выросли кратно:

Для должностных лиц (например, руководителей отделений банков, менеджеров по продажам) — до 150 тысяч рублей.

Для юридических лиц (компаний-нарушителей) — до 500 тысяч рублей.

Важно отметить, что с апреля 2025 года действует прямой законодательный запрет на такие действия, а теперь за ним следует и серьёзное финансовое наказание.

Почему это было необходимо? Статистика говорит сама за себя

Инициатива по ужесточению наказания была не случайной. Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в последние годы наблюдался взрывной рост числа нарушений. Если в 2022 году было зафиксировано 782 случая навязывания услуг, то в 2023-м — уже 3179, а в 2024 году это число достигло 4132. Чаще всего граждане сталкиваются с проблемой:

при покупке авиа- и железнодорожных билетов (навязывание страховки, платных услуг по выбору места); оформлении банковских продуктов (подключение ненужных платных подписок при выдаче карты или кредита); получении медицинских услуг (добавление в чек дополнительных платных процедур без чёткого согласия пациента).

«Необходимо сделать всё, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Ужесточение штрафов — это федеральный тренд, который найдёт самый живой отклик в каждом регионе России. Для калининградцев, активно пользующихся авиа- и ж/д сообщением, а также разнообразными финансовыми услугами, новые правила станут серьёзной защитой от недобросовестных продавцов.

Алёна Бушмина, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Калининградской области, отмечает:

«Для жителей нашего региона, который является эксклавом и активно развивается как туристический центр, вопрос защиты прав потребителей в сфере транспорта и финансов особенно актуален. Увеличение штрафов за навязывание услуг — это чёткий сигнал бизнесу о недопустимости подобных практик. Теперь финансовые последствия для недобросовестных компаний становятся действительно ощутимыми. Мы со своей стороны усиливаем просветительскую работу: будем разъяснять калининградцам, как грамотно отстаивать свои права, на что обращать внимание при подписании договоров и как жаловаться в случае нарушений. Финансовая грамотность потребителя — его главный инструмент защиты».

Дополнительные меры защиты: реклама банкротства и ответственность банков

Поправки, вступившие в силу с января 2026 года, затронули и другие острые темы:

1. Рекламу услуг по банкротству физических лиц. Теперь такая реклама не должна содержать гарантий полного списания долгов или призывов не исполнять обязательства. В ней обязательно должно быть указание на негативные последствия процедуры банкротства (ограничения в правах, дополнительные расходы). Это сделано для защиты граждан от недобросовестных компаний, которые вводят людей в заблуждение, обещая «лёгкое» решение долговых проблем.

2. Ответственность банков и операторов связи. Для этих организаций также усилена ответственность. Банк России теперь вправе взыскать с кредитной организации, навязывающей услуги, штраф в размере до 1% от размера её капитала, но не менее 1 миллиона рублей. Это создаёт дополнительный мощный сдерживающий фактор для крупных игроков рынка.

Что делать потребителю, если навязывают услуги?

Помните: ваше согласие на любую дополнительную платную услугу должно быть осознанным, информированным и добровольным. Если вам отказывают в продаже основного продукта (билета, кредита) без подключения допуслуги — это прямое нарушение закона.

Требуйте полной информации о стоимости и об условиях каждой услуги.

Не подписывайте договоры и не ставьте галочки в электронных формах, не прочитав их.

В случае нарушения обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор, а если речь идёт о финансовой услуге — также в Банк России.

Ужесточение штрафов – это действенный рычаг, но реальная защита прав начинается с грамотного и внимательного поведения самого потребителя.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



