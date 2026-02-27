Спа, коворкинг и дог-френдли-номер: в Калининграде после реновации открылась легендарная гостиница «Москва»

В Калининграде на проспекте Мира после трёхлетней реновации открылась гостиница «Москва». Место претерпело серьёзные изменения: теперь здесь есть дог-френдли-номера, пространства для занятия фитнесом и даже библиотека.

На открытии в среду, 25 февраля, побывали корреспонденты «Клопс».

Совладелица отеля Наталья Василюк дала комментарий, что это первая крупная гостиница Калининграда. Она открылась 19 сентября 1952 года и с тех пор приостанавливала свою работу только в период пандемии коронавируса. Тогда стало понятно: объект готов к полной реновации.

Самым сложным этапом Наталья называет согласование с органами охраны памятников. «Москва» — объект культурного наследия, уцелевший во время войны и восстановленный в советское время. До 2004 года здесь были номера с туалетом в коридоре. Проблему решили, но гостиница оставалась «стандартной трёшкой». Задачей стало получить четыре звезды.

Сейчас в гостинице «Москва» доступны для брони 110 современных номеров разных категорий от стандарта до люкса. Есть варианты для гостей с маленькими детьми и питомцами: в гостинице есть номер, оборудованный для постояльцев с небольшой собакой или кошкой.