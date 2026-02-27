Спа, коворкинг и дог-френдли-номер: в Калининграде после реновации открылась легендарная гостиница «Москва»

В Калининграде на проспекте Мира после трёхлетней реновации открылась гостиница «Москва». Место претерпело серьёзные изменения: теперь здесь есть дог-френдли-номера, пространства для занятия фитнесом и даже библиотека.
На открытии в среду, 25 февраля, побывали корреспонденты «Клопс».
Совладелица отеля Наталья Василюк дала комментарий, что это первая крупная гостиница Калининграда. Она открылась 19 сентября 1952 года и с тех пор приостанавливала свою работу только в период пандемии коронавируса. Тогда стало понятно: объект готов к полной реновации.
Самым сложным этапом Наталья называет согласование с органами охраны памятников. «Москва» — объект культурного наследия, уцелевший во время войны и восстановленный в советское время. До 2004 года здесь были номера с туалетом в коридоре. Проблему решили, но гостиница оставалась «стандартной трёшкой». Задачей стало получить четыре звезды.
Сейчас в гостинице «Москва» доступны для брони 110 современных номеров разных категорий от стандарта до люкса. Есть варианты для гостей с маленькими детьми и питомцами: в гостинице есть номер, оборудованный для постояльцев с небольшой собакой или кошкой.
Прогнозы по загрузке гостиницы очень высокие, запросы на бронирование от партнёров и постоянных гостей не прекращались даже во время реновации. Открытие сознательно отложили, чтобы дошлифовать сервис и добавить уникальные опции. Например, в стоимость номера входит мини-бар*. Для отдыха во время неустойчивой калининградской погоды в отеле предусмотрены утренняя йога, пилатес, тренажёрный зал, мини-библиотеки, игровая для детей и спа-зона с тремя видами бань: финской, инфракрасной и хаммамом. На этажах разместили более 30 настольных игр. Для деловых туристов оборудован коворкинг с устойчивым интернетом.
Все номера в гостинице разные — статус памятника архитектуры не позволяет вносить изменения в планировку. Каждый номер не похож на другой, имеет отличительные особенности.
В ходе реновации были найдены старинные часы, замурованные в стену. Обнаружились также барная консоль и письменный стол. Были отреставрированы хрустальные люстры 1952 года. Планируют выпустить книгу об истории гостиницы, а на одном из этажей открыть мини-музей.
«Мы сделали все двери в московском стиле. Они отличаются по цвету и дизайну, — объяснила Наталья Василюк. — Внутреннее наполнение номера подбиралось под цвет двери».
Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак поделился впечатлениями: «Наличие хороших гостиниц с большим номерным фондом — это всегда хорошо, потому что мы можем принимать большие группы. Например, тех же артистов, которые приедут к нам на фестивали в год 80-летия Калининградской области. Плюс 110 номеров — это шикарная история».
* Безалкогольный.