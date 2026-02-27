«Честь имею служить Отчизне»: в школе Чкаловска состоялась встреча молодёжи и ветеранов СВО (фоторепортаж)

В школе № 11 Чкаловского микрорайона прошло мероприятие патриотической направленности. С детьми пообщались члены ветеранских организаций, участники боевых действий и волонтёры. На мероприятии побывали корреспонденты «Клопс».

Встреча проводилась в рамках регулярных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. С ребятами поговорили о выборе будущей профессии, патриотизме, чести и достоинстве.

Депутат Заксобрания Евгений Верхолаз вручил цветы и благодарственные письма тем, кто проводит в школе патриотическую работу с молодёжью, помогает бойцам СВО одержать победу.

Парламентарий был более 20 раз на фронте с гуманитарной миссией, привозил дроны и различные грузы. Он рассказал молодёжи о своих поездках и дал напутственные слова о любви к Родине и о долге.

«Сегодняшнее мероприятие называется "Честь имею". Понятие чести вбирает в себя то, как вы относитесь к своим близким, товарищам, учителям и родителям. Честь определяет то, кем вы вырастите. Поэтому я советую вам брать пример с наших героев, с военнослужащих, которые жертвуют собой в это непростое время», — обратился к школьникам Евгений Верхолаз.

Депутат Заксобрания передал в школьный музей боевой славы сбитый дрон ВСУ. Сопровождали встречу показательные выступления спортсменов, музыкальные и танцевальные номера.

Калининградская школа № 11 в Чкаловске — это необычное учебное заведение. Здесь уделяют внимание не только качеству образования, но и спорту, творчеству, военно-патриотическому воспитанию. Школа носит имя Героя России лётчика Тимура Апакидзе. С 1968 года в школе создаётся музей, где собрано множество документов и артефактов как времён Великой Отечественной войны, так и касающихся современных боевых действий.



