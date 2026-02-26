Потепление до +7°C и туманы: прогноз погоды в Калининградской области на пятницу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 27 февраля, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в Калининграде и по области прогнозируют 0…+1°C, на морском побережье — 0…+2°C, в континентальной части региона — до −2°C. Днём воздух прогреется до +3…+5°C, местами — до +6…+7°C. Утром и днём будет облачно с прояснениями, к вечеру ожидается переменная облачность или малооблачная погода. Вечером температура понизится до +2…+4°C.

С утра и до вечера местами возможны дымка и туман. Ветер преимущественно юго-западный, слабый или умеренный — 2–7 м/с. Ночью у побережья порывы могут достигать 10–13 м/с. Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.