Яма в центре Калининграда, в которую провалился школьник, была огорожена, но забор украли

У вскрытого тротуара на проспекте Мира, где школьник свалился в затопленную траншею, было установлено ограждение, но его украли. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь».

Однако у жителей возникли вопросы не только о наличии забора, но и об организации самих работ. Эксперты отмечают, что перекрывать тротуар, не предоставив пешеходам альтернативный безопасный маршрут, недопустимо. В подобных случаях должен разрабатываться проект организации временной схемы дорожного движения. В компании говорят, что при производстве работ использовали типовые схемы организации дорожного движения. По данным администрации Калининграда, «Россети Янтарь» проводили аварийный ремонт без ордера. «Клопс» направил запрос в прокуратуру с просьбой оценить соблюдение требований безопасности.

Сетевики уверяют, что восстановить тротуарную плитку сейчас невозможно из-за погодных условий. Здесь тоже есть вопросы. В эти же дни активно ремонтируют тротуар на улице Театральной, где находится главный офис сетевиков, и погода не мешает менять покрытие.