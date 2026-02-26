В январе в Калининградской области снизились цены на 98 товаров: что вошло в топ-5

В Калининградской области в январе 2026 года по сравнению с декабрём снизились цены на 98 непродовольственных товаров. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает Калининградстат.
По данным ведомства, максимально — на 10,89% — подешевел утеплённый комбинезон для дошкольников. В число подобных товаров попали и следующие:
- детская футболка — 8,52%;
- комплект столовых приборов — 7,87%;
- 10 таблеток валидола — 7,69%;
- женские модельные туфли с верхом из натуральной кожи — 6,71%.
За год в области лидером по снижению цен стали смартфоны. Они подешевели на 16,12%. В топ-5 также вошли:
- автоматическая стиральная машина — 13,96%;
- детские варежки — 12,09%;
- женские туфли — 12,01%;
- двухкамерный холодильник — 11,47%.
За январь в регионе подорожали 129 товаров. Максимально — на 12,5% — 10 таблеток лекарства от кашля амброксол. В числе наиболее выросших в цене за месяц:
- жидкие чистящие и моющие средства — 11,70%;
- напольный электропылесос — 6,49%;
- диклофенак — 6,40%;
- ноутбук — 6,33%.
За год больше всего подорожал амброксол (+61,96%). В топ-5 вошли:
- назальные капли нафазолин — 45,79%;
- джемперы для школьников — 30,14%;
- крем для рук — 25,21%;
- дрова — 24,68%.
