В январе в Калининградской области снизились цены на 98 товаров: что вошло в топ-5

В Калининградской области в январе 2026 года по сравнению с декабрём снизились цены на 98 непродовольственных товаров. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, максимально — на 10,89% — подешевел утеплённый комбинезон для дошкольников. В число подобных товаров попали и следующие:

  1. детская футболка — 8,52%;
  2. комплект столовых приборов — 7,87%;
  3. 10 таблеток валидола — 7,69%;
  4. женские модельные туфли с верхом из натуральной кожи — 6,71%.

За год в области лидером по снижению цен стали смартфоны. Они подешевели на 16,12%. В топ-5 также вошли:

  1. автоматическая стиральная машина — 13,96%;
  2. детские варежки — 12,09%;
  3. женские туфли — 12,01%;
  4. двухкамерный холодильник — 11,47%.

За январь в регионе подорожали 129 товаров. Максимально — на 12,5% — 10 таблеток лекарства от кашля амброксол. В числе наиболее выросших в цене за месяц:

  1. жидкие чистящие и моющие средства — 11,70%;
  2. напольный электропылесос — 6,49%;
  3. диклофенак — 6,40%;
  4. ноутбук — 6,33%.

За год больше всего подорожал амброксол (+61,96%). В топ-5 вошли: 

  1. назальные капли нафазолин — 45,79%;
  2. джемперы для школьников — 30,14%;
  3. крем для рук — 25,21%;
  4. дрова — 24,68%.

В Калининградской области в январе 2026 снизились цены на 31 вид продовольственных товаров.

