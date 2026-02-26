В январе в Калининградской области снизились цены на 98 товаров: что вошло в топ-5

В Калининградской области в январе 2026 года по сравнению с декабрём снизились цены на 98 непродовольственных товаров. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, максимально — на 10,89% — подешевел утеплённый комбинезон для дошкольников. В число подобных товаров попали и следующие:

детская футболка — 8,52%; комплект столовых приборов — 7,87%; 10 таблеток валидола — 7,69%; женские модельные туфли с верхом из натуральной кожи — 6,71%.

За год в области лидером по снижению цен стали смартфоны. Они подешевели на 16,12%. В топ-5 также вошли:

автоматическая стиральная машина — 13,96%; детские варежки — 12,09%; женские туфли — 12,01%; двухкамерный холодильник — 11,47%.

За январь в регионе подорожали 129 товаров. Максимально — на 12,5% — 10 таблеток лекарства от кашля амброксол. В числе наиболее выросших в цене за месяц:

жидкие чистящие и моющие средства — 11,70%; напольный электропылесос — 6,49%; диклофенак — 6,40%; ноутбук — 6,33%.

За год больше всего подорожал амброксол (+61,96%). В топ-5 вошли: