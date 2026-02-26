Левый поворот запретили, поставят камеры: что изменилось на перекрёстке в Гурьевске, где машина влетела в аптеку

В Гурьевске установят камеры на пересечении улицы Советской и Калининградского шоссе, где регулярно происходят ДТП. Об этом «Клопс» сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений помогут повлиять на лихачей. В 2025 году на перекрёстке зафиксировано пять ДТП. Там запретили левый поворот в сторону Центра культуры, установили дорожные знаки, изменили разметку и смонтировали сигнальные столбики.

Местные жители считают, что причина аварий именно в организации движения. По их словам, при повороте налево ухудшается видимость из-за пешеходных ограждений и дорожных знаков. Люди просят установить на светофоре дополнительную стрелку. Пропускная способность уменьшится, зато станет безопаснее.

Утром 14 января легковушка вылетела на тротуар и прижала 42-летнюю женщину к стене аптеки. Другая прохожая чудом успела увернуться.

2 декабря 2025 года автомобиль влетел в тот же павильон при схожих обстоятельствах. Тогда обошлось без пострадавших, ущерб составил 180 тысяч рублей.