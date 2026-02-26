Минздрав: 11 марта главврачи больниц Калининградской области проведут личный приём жителей

В среду, 11 марта, во всех лечебных учреждениях Калининградской области состоится единый день приёма граждан. С пациентами будут общаться руководители медицинских организаций, пишут в телеграм-канале регионального министерства здравоохранения.

Приём пройдёт с 14:00 до 18:00. «Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются в учреждение за медицинской помощью», — пояснил глава областного минздрава Сергей Дмитриев.

Жители смогут задать вопросы, касающиеся качества и доступности медицинской помощи. Чтобы попасть на встречу, необходимо заранее записаться через сайт минздрава Калининградской области. В форме нужно указать ФИО, контактный телефон, название больницы, её главного врача, а также суть обращения.