В центре Калининграда земля уходит из-под ног: у остановки опасно просел люк (фото)

В Калининграде на улице Черняховского возле остановки «Центральный рынок» опасно просел канализационный люк. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

Плитка и грунт «поплыли» возле павильона, где ждут автобус едущие в сторону площади Василевского.

«Как будто самосвал проехал и продавил. Видимо, вода подмыла грунт. Очень опасно!» — рассказала очевидица.

«Клопс» направил запрос в администрацию Калининграда и ресурсоснабжающие организации, чтобы выяснить, в чьей зоне ответственности находится участок и когда проблему устранят.