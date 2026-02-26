В центре Калининграда земля уходит из-под ног: у остановки опасно просел люк (фото)

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Калининграде на улице Черняховского возле остановки «Центральный рынок» опасно просел канализационный люк. Об этом «Клопс» рассказали местные жители. 

Плитка и грунт «поплыли» возле павильона, где ждут автобус едущие в сторону площади Василевского.

«Как будто самосвал проехал и продавил. Видимо, вода подмыла грунт. Очень опасно!» — рассказала очевидица.

«Клопс» направил запрос в администрацию Калининграда и ресурсоснабжающие организации, чтобы выяснить, в чьей зоне ответственности находится участок и когда проблему устранят.

Этот тротуар около 8 лет назад капитально ремонтировали. Почти сразу после завершения работ образовалась небольшая яма, которая этой зимой выросла до внушительных масштабов.

Городская среда