В центре Калининграда земля уходит из-под ног: у остановки опасно просел люк (фото)

В Калининграде на улице Черняховского возле остановки «Центральный рынок» опасно просел канализационный люк. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
Плитка и грунт «поплыли» возле павильона, где ждут автобус едущие в сторону площади Василевского.
«Как будто самосвал проехал и продавил. Видимо, вода подмыла грунт. Очень опасно!» — рассказала очевидица.
«Клопс» направил запрос в администрацию Калининграда и ресурсоснабжающие организации, чтобы выяснить, в чьей зоне ответственности находится участок и когда проблему устранят.
Этот тротуар около 8 лет назад капитально ремонтировали. Почти сразу после завершения работ образовалась небольшая яма, которая этой зимой выросла до внушительных масштабов.