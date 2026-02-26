Из-за льда в Финском заливе задерживаются суда на калининградском направлении

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сложная ледовая обстановка в Финском заливе привела к задержкам судов, в том числе на направлении в Калининградскую область. Об этом пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, после введения ограничений в акватории Большого порта Санкт-Петербурга суда без соответствующего класса ледового усиления не допускаются к работе. Толщина покрова в некоторых частях Финского залива достигает 40–45 см.

«На примере каботажных перевозок между Санкт‑Петербургом и Калининградом видно, что длительность кругорейса увеличилась на 1–3 дня. На первый взгляд, это не выглядит критичным, но, учитывая, что в норме кругорейс составляет 7 дней, такое увеличение существенно. Кроме того, подобная ситуация осложняет работу терминалов, планирование судозаходов и обработку судов. При этом к росту ставок на нашем направлении это пока не приводит», — считает директор ООО «Пеленг» Елена Тверезовская.