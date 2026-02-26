На Куршской косе начала разрушаться ледяная корка у моря (фото)

На побережье Куршской косы начала разрушаться ледяная корка, образовавшаяся у кромки воды. Об этом телеграм-канал национального парка сообщает в четверг, 26 февраля.

Специалисты заметили, что ледяной «козырёк» сохраняется только в местах, где волны слабее — напротив песчаных отмелей. В заливе лужи на поверхности льда вновь покрываются коркой, снежный покров оседает и уплотняется.

Из-за ночных заморозков вчерашняя сырость превратилась в гололедицу — на отдельных участках дороги скользко, водителям стоит ездить аккуратнее.