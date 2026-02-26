«Чё сидишь, проваливай!»: калининградцы рассказали о хамстве водителей и двойных списаниях в автобусах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители региона продолжают присылать в редакцию жалобы на работу общественного транспорта. Водители грубят, автобусы уезжают раньше времени, а деньги за проезд списывают дважды. Подробнее — в очередной подборке популярной рубрики «Клопс» «Сам себе контролёр».

«Всё, конечная!»

Ева рассказала о неприятной ситуации в автобусе №37. По её словам, на улице Черняховского водитель остановился и грубо потребовал покинуть салон.

«Я сидела, сняв куртку, потому что было жарко. Он подошёл и сказал: «Всё, конечная! Чё сидишь, быстрее проваливай!» Потом развернулся и помчался в противоположном направлении», — сообщила калининградка.

Женщина утверждает, что в диспетчерской «Калининград-ГорТранса» её звонки просто сбрасывали.

Директор предприятия Владимир Фомин почти еженедельно общается с пассажирами. Горячая линия проходит по четвергам с 14:00 до 15:00. Высказать замечания или предложения можно по телефону 300-300 (доб. 5).

Уехал раньше — люди остались

Ксения пожаловалась на маршрут №31. По её словам, автобус регулярно выезжает с конечной остановки в переулке Крылова раньше времени.

«Сегодня отправление в 8:04, а уехал на четыре минуты раньше, и люди остались без транспорта. Это повторяется неоднократно. Диспетчеру жаловаться бесполезно — никаких действий», — написала читательница.

«Проблема длится уже два года»

Жители Большого Исакова недовольны работой маршрута №155, который идёт в СНТ «Вишенка-2». Ирина утверждает, что автобусы систематически нарушают расписание, особенно вечером.

По её словам, люди рискуют опоздать на работу или не могут добраться домой, из-за чего вынуждены вызывать такси. Жалобы продолжаются уже около двух лет. Жители направили обращение губернатору Калининградской области с просьбой повлиять на ситуацию, но пока тишина.

Двойное списание за проезд

Калининградка Ирина оплатила проезд через терминал у кондуктора в автобусе №5. Билет ей сразу не выдали: мол, деньги не поступили.

«Кондуктор попросила ещё раз приложить карту. Я поверила и приложила повторно. Билет вышел, а позже пришли две СМС о списании по 38 рублей», — сообщила пассажирка.

По её словам, аналогичная ситуация произошла и с другим пассажиром. Ему также пообещали, что «придёт отмена», однако деньги не вернулись.

«Побежали из маршрутки, как тараканы»

В Калининграде водитель маршрутки высадил пассажиров посреди проезжей части. Происходящее на улице Пролетарской напротив ТЦ «Z-Форт» заметил проезжавший мимо автомобилист.

«Люди побежали, как тараканы, а всё это в нарушении ПДД. Как хотят — так и ездят, ещё и подвергают опасности», — возмущается читатель.